Il conducente di una Fiat Punto, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto ribaltandosi. Gravemente ferita la moglie

Un grave incidente stradale si è verificato, nella tarda mattinata di oggi, nel territorio comunale di Cessaniti, all’altezza dell’incrocio di Piana Pugliese. Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente di una Fiat Punto ha perso il controllo dell’auto ribaltandosi e fermandosi a centro strada. A bordo dell’utilitaria viaggiava una coppia del luogo, L. C. e G. B.. Nell’impatto il marito ha riportato ferite lievi, più critiche le condizioni della donna che, a causa dei gravi traumi riportati, all’esito del pronto intervento del 118 di Vibo, è stata trasferita a bordo di un’eliambulanza in ospedale a Catanzaro. I soccorsi sono stati allertati dal titolare di un vicino bar. Nel luogo dell’incidente (presente anche il sindaco di Cessaniti Francesco Mazzeo) si sono portati anche i carabinieri della locale Stazione per i rilievi di rito e per accertare la dinamica del grave sinistro. L’ennesimo sulle strade del Vibonese.

