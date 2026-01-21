Il primo cittadino sostiene che il sopralluogo effettuato dalle Fiamme gialle rientri in una normale routine investigativa legata alla dichiarazione di dissesto: «Ci hanno fatto i complimenti per la puntualità, la celerità e la completezza con cui abbiamo fornito la documentazione richiesta»

In merito all’articolo “Joppolo, blitz della Finanza che setaccia per ore il Municipio e preleva numerosi documenti”, dal sindaco Giuseppe Dato, riceviamo e pubblichiamo:

«In relazione alle notizie apparse su alcuni organi di informazione riguardanti la presenza della Guardia di Finanza presso il Comune di Joppolo, ritengo doveroso fornire ai miei concittadini un chiarimento puntuale e veritiero, al fine di evitare rappresentazioni fuorvianti e strumentali.

Non si è trattato di alcun “blitz” e / o terremoto, bensì di una visita concordata di accesso agli atti, svoltasi in un clima di massima collaborazione istituzionale. L’attività della Guardia di Finanza rientra nell’ambito di accertamenti istruttori, riguardanti la dichiarazione di Dissesto fatta da questa amministrazione e non costituisce, allo stato, alcuna contestazione o addebito nei confronti dell’attuale amministrazione comunale.

Desidero ricordare che mi sono insediato alla guida del Comune di Joppolo nell’ottobre 2021 e che, a seguito della grave situazione finanziaria ereditata, per senso di responsabilità istituzionale e nel rispetto delle norme vigenti, pensando ad un risanamento economico finanziario dell’Ente, il 25 luglio 2022 è stato dichiarato il Dissesto finanziario.

L’attività di verifica in corso riguarda un arco temporale che va dal 1° gennaio 2017 al 25 luglio 2022, data della dichiarazione del Dissesto.

A seguito della dichiarazione di dissesto, questa amministrazione ha adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge, ed in particolare:

- è stato dato incarico di supporto esterno all’area finanziaria alla società Gestitalia S.r.L. per la gestione delle entrate ordinarie, di accertamento e coattivo;

- sono stati inviati tutti i ruoli a partire dal 2017 fino al 2024;

- è stata effettuata la trasmissione completa degli atti e dei dati contabili agli organi competenti;

- è stata data piena collaborazione all’Organo Straordinario di Liquidazione;

- si è adottata una gestione finanziaria rigorosa, improntata al principio di legalità, veridicità del bilancio e tutela dell’Ente, così come imposto dal TUEL.

Nel corso dell’accesso agli atti, i militari della Guardia di Finanza hanno espresso apprezzamento per la collaborazione offerta dagli uffici comunali, per la puntualità, la celerità e la completezza nella messa a disposizione della documentazione richiesta, a conferma della correttezza del lavoro svolto dall’apparato amministrativo.

Ritengo grave che, in un momento così delicato per la vita del nostro Comune, taluni soggetti tentino di speculare politicamente su un’attività istituzionale ordinaria, diffondendo notizie inesatte e alimentando confusione tra i cittadini. Tali comportamenti, riconducibili a veri e propri “dilettanti allo sbaraglio”, non rendono un buon servizio né alla comunità né alle istituzioni!»