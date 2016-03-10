Tutti gli articoli di Cronaca
Si riaccende una speranza per i lavoratori della Provincia di Vibo. Non sono riusciti ad incontrare il premier Renzi, ma una delegazione composta da tre persone è stata ricevuta dal ministro Graziano Delrio insieme al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Luca Lotti e ai deputati calabresi Ernesto Magorno ed Ernesto Carbone.
Dopo aver ascoltato della situazione disastrosa in cui versa attualmente l’ente, Delrio ha comunicato ai lavoratori che i fondi statali, in credito alla Provincia dal 2015, presto saranno trasferiti, permettendo il pagamento di tutte le mensilità dovute ai dipendenti (quattro).
I lavoratori hanno chiesto ai rappresentanti del governo anche una rimodulazione dei mutui. Anche qui, come consentito dalla legge di Stabilità, ci sarebbe una soluzione che consentirebbe alla Provincia, previa autorizzazione della Regione, di utilizzare per spese correnti alcune economie derivanti da fondi che avevano diversa destinazione.