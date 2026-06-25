La competizione Next Gen 2026 riservata ai ciclisti Under 23 e tenutasi il 14 giugno scorso ha imposto un’accelerazione nella manutenzione della rete viaria. E riparte la classica battuta: «Speriamo passi spesso...»

«Speriamo che il Giro d’Italia passi spesso». La battuta è un classico che non tramonta mai e a Vibo ha ripreso a circolare di bocca in bocca alla luce degli interventi di manutenzione stradale attuati in occasione del passaggio del Giro d’Italia Next Gen 2026, competizione che vede la partecipazione dei migliori ciclisti under 23. La gara, con arrivo a Vibo il 14 giugno scorso, è ormai archiviata, ma ha lasciato dietro di sé anche una serie di interventi di bitumazione e messa in sicurezza su alcuni tratti della viabilità comunale. E ora una determinazione del Comune mette nero su bianco quanto sono costati quei lavori.

L’atto è stato firmato il 23 giugno dal Settore 6 Ambiente, Manutenzione, Reti e Protezione civile e riguarda l’affidamento dei lavori di bitumazione di tratti viari ricadenti nel territorio comunale. Nel documento si fa riferimento alle verifiche effettuate dal personale tecnico, dalle quali erano emerse «diffuse condizioni di degrado del piano viabile in diverse aree del territorio comunale».

Il Giro e l’urgenza di sistemare le strade

A imprimere un’accelerazione, come detto, è stato il passaggio del Giro d’Italia Next Gen 2026. Il 25 maggio si era svolto un sopralluogo con Polizia locale, organizzatori, assessore competente e tecnici comunali per individuare i tratti da sistemare in vista dell’evento.

Da lì la necessità di intervenire con lavori di bitumazione, ripristino del piano viabile e realizzazione di attraversamenti stradali, con l’obiettivo di garantire sicurezza e percorribilità.

Il costo dell’intervento

L’intervento è stato affidato alla ditta Cem di Mascaro Franco, con sede a Pianopoli, che ha presentato un ribasso del 10%. Alla procedura, svolta sulla piattaforma Traspare, aveva partecipato anche la Basile Carlo srl, con sede a Cirò Marina, con un ribasso del 2,5%.

La somma complessivamente impegnata sul bilancio 2026 è di 67.830,73 euro, comprensiva di oneri della sicurezza e Iva al 22%.

Al di là dei numeri, il provvedimento riporta al centro una questione molto sentita: lo stato delle strade comunali. «Speriamo che il Giro passi spesso» è diventata una sintesi ironica ma efficace di un malumore diffuso. Quando arriva un evento capace di accendere i riflettori sulla città, gli interventi sembrano procedere più rapidamente. Nella quotidianità, invece, buche, asfalto rovinato e manutenzione discontinua restano tra le criticità più segnalate dai cittadini.