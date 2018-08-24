Vigili del fuoco impegnanti su diversi fronti per fronteggiare i danni causati dalla pioggia. E per domani prevista una nuova allerta “arancione”

Strade trasformate in fiumi in piena, allagamenti e smottamenti stanno impegnando su diversi fronti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia tanto che per rispondere alle numerose richieste di intervento è stato disposto il richiamo del personale di turno libero. L’allerta meteo “arancione” annunciata nelle scorse ore non ha mancato di sortire i suoi effetti, facendosi particolarmente sentire sul territorio vibonese dove ha causato non pochi disagi. Diversi gli allagamenti che la pioggia insistente ha determinato sia nel capoluogo che in alcune località costiere dove si è concentrata con particolare intensità. A Tropea, in particolare, si sono rivissute le scene di appena due giorni fa, con i vicoli e le strade del centro abitato trasformatisi in torrenti in piena (foto in basso) e alcune zone della marina allagate da diversi centimetri d’acqua. Situazione particolarmente critica in via Libertà, dove si è riversata una notevole quantità d’acqua proveniente dalla parte alta dell’abitato. Qui i tombini sono stati sollevati dall’acqua e il manto stradale ha subito crepe, tanto da rendere necessaria la chiusura al traffico. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri della locale Compagnia. Disagi anche lungo la rete viaria provinciale dove non sono mancati smottamenti che hanno visto fango e detriti riversarsi sulla sede stradale.

Segnalazioni in questo senso sono arrivate da. In quest’ultimo centro, in particolare, le rampe di colegamento tra Zambrone Marina e il comune capoluogo(ultima foto in basso). Per la rimozione degli smottamenti e dei detriti è stato attivato ildi recente istituito al Comando di Vibo Valentia. L’allerta meteo di livello “arancione” diramata dalla Protezione civile è stata estesaquando nella zona “Cala 3” che comprende anche la provincia di Vibo sonocon precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale e forti raffiche di vento e. Nel video sottostante leriversatesi dalla rupe sul lungomare di Tropea.

