Strade trasformate in fiumi in piena, allagamenti e smottamenti stanno impegnando su diversi fronti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia tanto che per rispondere alle numerose richieste di intervento è stato disposto il richiamo del personale di turno libero. L’allerta meteo “arancione” annunciata nelle scorse ore non ha mancato di sortire i suoi effetti, facendosi particolarmente sentire sul territorio vibonese dove ha causato non pochi disagi. Diversi gli allagamenti che la pioggia insistente ha determinato sia nel capoluogo che in alcune località costiere dove si è concentrata con particolare intensità. A Tropea, in particolare, si sono rivissute le scene di appena due giorni fa, con i vicoli e le strade del centro abitato trasformatisi in torrenti in piena (foto in basso) e alcune zone della marina allagate da diversi centimetri d’acqua. Situazione particolarmente critica in via Libertà, dove si è riversata una notevole quantità d’acqua proveniente dalla parte alta dell’abitato. Qui i tombini sono stati sollevati dall’acqua e il manto stradale ha subito crepe, tanto da rendere necessaria la chiusura al traffico. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri della locale Compagnia. Disagi anche lungo la rete viaria provinciale dove non sono mancati smottamenti che hanno visto fango e detriti riversarsi sulla sede stradale.

Segnalazioni in questo senso sono arrivate da Santa Domenica di Ricadi, Parghelia e Zambrone. In quest’ultimo centro, in particolare, le rampe di colegamento tra Zambrone Marina e il comune capoluogo sono state invase da pioggia e fango con danni all’asfalto (ultima foto in basso). Per la rimozione degli smottamenti e dei detriti è stato attivato il Gruppo operativo speciale con le macchine movimento terra di recente istituito al Comando di Vibo Valentia. L’allerta meteo di livello “arancione” diramata dalla Protezione civile è stata estesa anche nella giornata di domani, sabato 25 agosto, quando nella zona “Cala 3” che comprende anche la provincia di Vibo sono previste criticità meteo marino-costiera con precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale e forti raffiche di vento e criticità idrogeologiche e/o idrauliche. Nel video sottostante le impressionanti immagini delle autentiche cascate riversatesi dalla rupe sul lungomare di Tropea.

