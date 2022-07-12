Interventi dei vigili del fuoco a Caria, Maierato, Filogaso, Monte Poro ed Acquaro

Giornata di roghi ed incendi quella di ieri nel Vibonese e diversi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco. Oltre a salvare un giovane trovato svenuto dopo essere caduto dal trattore nel tentativo di effettuare sul terreno delle linee tagliafuoco per limitare l’avanzata delle fiamme fra Joppolo e Nicotera (LEGGI QUI: Incendio tra Joppolo e Nicotera minaccia le case: un giovane finisce tra le fiamme), i vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti a Briatico, Filogaso, Acquaro, Maierato, Caria e nella zona di Monte Poro. Diversi gli ettari di macchia mediterranea andati in fumo ed i danni alla colture. In alcuni casi per domare le fiamme si è reso necessario anche l’intervento dei mezzi aerei.

