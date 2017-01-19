Il mezzo appartiene alla società del coordinatore provinciale di Fdi, e già consigliere comunale, Fausto De Angelis

Incendiato nella notte un furgone della ditta De Angelis, con attività nel campo dell’arredamento sita lunga la Statale 18 nel quartiere Affaccio di Vibo Valentia. La ditta appartiene a Fausto De Angelis (in foto), coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia e già consigliere comunale. I carabinieri della locale Stazione hanno avviato le indagini.

Per spegnere le fiamme in viale Affaccio sono invece intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale. Gli investigatori escludono al momento qualunque collegamento con l’attività politica di Fausto De Angelis. Danni al mezzo – bruciato in particolare nella parte anteriore, nel vano motore e nella cabina di guida – sono ancora in corso di quantificazione. E’ il terzo mezzo che viene incendiato a Vibo (negli altri due casi si era trattato di automobili) dall’inizio dell’anno.