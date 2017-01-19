Incendiato nella notte un furgone della ditta De Angelis, con attività nel campo dell’arredamento sita lunga la Statale 18 nel quartiere Affaccio di Vibo Valentia. La ditta appartiene a Fausto De Angelis (in foto), coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia e già consigliere comunale. I carabinieri della locale Stazione hanno avviato le indagini.

Per spegnere le fiamme in viale Affaccio sono invece intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale. Gli investigatori escludono al momento qualunque collegamento con l’attività politica di Fausto De Angelis. Danni al mezzo – bruciato in particolare nella parte anteriore, nel vano motore e nella cabina di guida – sono ancora in corso di quantificazione. E’ il terzo mezzo che viene incendiato a Vibo (negli altri due casi si era trattato di automobili) dall’inizio dell’anno.