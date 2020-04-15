Agli agenti della Squadra Volante che lo hanno fermato nel centro di Vibo ha riferito di essere uscito per un caffè fornendo inoltre false generalità

Nell’ambito dei servizi predisposti dal questore di Vibo Valentia Annino Gargano, correlati all’emergenza determinata dalla diffusione del Coronavirus, nel pomeriggio di ieri, martedì 14 aprile, un equipaggio della Squadra Volante ha proceduto in pieno centro al controllo di un giovane a piedi. All’invito rivolto dagli agenti, che chiedevano di sapere perché si trovasse fuori dalla propria abitazione, l’uomo, declinando false generalità, ha riferito di essere uscito per andare a prendere un caffè presso uno dei distributori automatici presenti lungo corso Vittorio Emanuele III.



Riconosciuto tuttavia dai componenti dell’equipaggio, che lo avevano già controllato e sanzionato il giorno precedente, il cittadino è stato compiutamente identificato in un 32enne nato e residente nel capoluogo, e deferito all’autorità giudiziaria per i reati di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità, nonché di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.. Il giovane denunciato, incurante delle misure imposte per evitare il diffondersi del virus, aveva inizialmente fornito false generalità, riferibili ad un familiare, perché, seppur non positivo, risultava comunque sottoposto al provvedimento di quarantena obbligatoria emesso dall’autorità sanitaria competente.