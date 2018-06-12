Cerimonia alla presenza delle autorità scolastiche, religiose e dell'ente Provincia. Consegnato un istituto moderno e funzionale

“Un istituto moderno e funzionale che, grazie all’armonia dei canoni ingegneristici e architettonici utilizzati, colpisce anche per la sua bellezza estetica”. Questa la riflessione più volte espressa – sia pure attraverso peculiari approcci comunicativi e partendo da punti di vista differenti – dai dirigenti scolastici, dagli insegnanti, dai rappresentanti istituzionali, del clero, delle forze dell’ordine e del mondo delle professioni che hanno partecipato all’inaugurazione della nuova sede dell’istituto alberghiero “Enrico Gagliardi”, di Vibo Valentia. Una cerimonia apertasi con la benedizione del vescovo di Mileto, monsignor Luigi Renzo, alla quale è stata data solennità dall’inno nazionale, suonato e cantato dai fratelli Andrea e Maria Teresa Ionadi, a cui la platea ha rivolto un caloroso applauso di apprezzamento. Inno di Mameli che ha suscitato emozioni e creato, quindi, una cornice emotiva dentro la quale i relatori si sono espressi liberamente, andando oltre i formalismi di rito. Com’è successo in particolare al preside, Carlo Pugliese, che – con un fiero luccichio negli occhi – ha fatto un breve excursus storico, inerente le varie fasi di realizzazione del nuovo edificio scolastico. La progettazione generale per il completamento della struttura è stata eseguita dall’ingegnere Pasquale Ferrazzo e dai geometri Ottaviano De Masi, Antonino Lascala, Matteo Mesiano e Carmine Armellino. Team di tecnici in forza al servizio Edilizia scolastica della Provincia di Vibo Valentia, diretto dall’architetto Carolina Bellantoni che, in questa circostanza, è stata anche investita della responsabilità del procedimento.

La progettazione degli impianti, i calcoli strutturali e la direzione dei lavori sono stati eseguiti dall’ingegnere Vito Michienzi e dall’architetto Pietro Francesco Bartucca. Quest’ultimo, ha voluto fare un plauso alla professionalità dei tecnici della Provincia di Vibo: «Gente seria che svolge il proprio lavoro lontano dai riflettori – ha sottolineato l’architetto Bartucca – professionisti dotati, tra l’altro, di un background di esperienze e competenze che mi hanno notevolmente colpito». L’opera è stata completata grazie ad un finanziamento europeo inserito nel Piano operativo regionale, redatto dalla Regione Calabria. L’importo complessivo stanziato dall’Unione Europea è stato di circa quattro milioni di euro. Ai quali si sono successivamente aggiunti 500mila euro, messi a disposizione per la sistemazione dell’area esterna direttamente dalla Provincia di Vibo Valentia. La scuola è stata realizzata da un’associazione temporanea d’impresa: “La Termotecnica sas” di Stuppia, “La Chiaramonte srl” e la “FSA srl”. Soddisfatto per il nuovo istituto alberghiero anche il presidente facente funzioni della Provincia di Vibo Valentia, Alfredo Lo Bianco. «Sono contento – ha affermato – per il completamento di un edificio che è, di fatto, un struttura all’avanguardia nel panorama scolastico regionale. Nel corso degli anni, la realizzazione della struttura ha avuto diversi incidenti di percorso che hanno comportato ritardi significativi. Grazie, però, ad una sinergia e a una concertazione istituzionale, alla fine abbiamo conseguito un buon risultato. Il merito è di tutti i soggetti che, a vario titolo, hanno concorso al compimento realizzativo della nuova sede scolastica dell’Alberghiero, “Enrico Gagliardi”, opera che può essere presa a simbolo di un rilancio dell’edilizia pubblica del territorio vibonese. Una realtà provinciale vocata alla cultura, al turismo, all’agricoltura e alla gastronomia, insiti negli insegnamenti trasmessi ai ragazzi dell’alberghiero. Nuove generazioni, quest’ultime, – ha dichiarato, infine, il presidente Lo Bianco – dalle quali ripartire per rilanciare una provincia dalle grandi potenzialità».