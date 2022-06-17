La Guardia di Finanza ha eseguito un decreto di sequestro preventivo disposto dal Tribunale

La Guardia di Finanza di Vibo Valentia ha eseguito un decreto di sequestro preventivo oltre 230.000 euro, emesso dal Tribunale, nei confronti del dirigente pubblico vibonese Bruno Calvetta accusato di abuso d’ufficio. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno interessato presunte irregolarità riguardanti una convenzione stipulata in data 29 maggio 2018 tra due pubbliche amministrazioni vibonesi – Asp e Camera di Commercio – a seguito della quale un dirigente aveva assunto un incarico temporaneo alla Camera di Commercio, congiuntamente a quello già ricoperto nell’altro ente.



Secondo le investigazioni la citata convenzione era stata stipulata illegittimamente in quanto in contrasto con l’art. 3, comma 9 del D.lgs. 219/16 e con l’art. 20 c. 2 Legge 580/93, così come esplicitato dal Ministero dello Sviluppo Economico, quale organismo di vigilanza delle Cciaa, comportando per i sottoscrittori, la violazione dell’art. 323 c.p. (abuso d’ufficio), in concorso con il dirigente, al quale veniva procurato un illecito vantaggio patrimoniale per oltre 230.000 euro, relativo agli anni 2018, 2019 e 2020. Per tale somma, l’autorità giudiziaria ha emesso un decreto di sequestro preventivo e di perquisizione, eseguito dalle Fiamme Gialle vibonesi.