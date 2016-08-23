Un vasto incendio ha interessato la piattaforma ecologica di località Gurna. Due squadre dei Vigili del fuoco impegnati per diverse ore

Nei giorni scorsi, i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti in Ricadi, contrada Gurna, per un incendio che ha interessato una piattaforma ecologica.

L’incendio ha coinvolto circa 40 tonnellate di carta e cartone e 20 tonnellate di materiale plastico depositati in un piazzale adiacente ad un capannone.

Le due squadre operative ed i due mezzi di supporto, intervenute sul posto, hanno estinto l’incendio, impedendo che lo stesso si propagasse al capannone limitrofo, ed hanno messo in sicurezza l’area attraverso lo smassamento ed il minuto spegnimento di tutto il materiale.

L’intervento è stato ultimato dopo diverse ore di intenso lavoro, intorno alle ore 21.40 circa.