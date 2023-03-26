Traffico interdetto in entrambe le direzioni. Il mezzo trasportava salumi. Anas informa che il grasso si è fuso con il piano viabile: potrebbe essere necessario procedere con la fresatura e la ripavimentazione del manto stradale

Resta chiuso al transito in entrambe le direzioni il tratto dell’autostrada A2 del Mediterraneo, tra gli svincoli di Pizzo Calabro e Sant’Onofrio, interessato questa mattina dall’incendio di un autocarro adibito al trasporto di salumi. Il carico di grasso animale, incendiato, si è riversato fondendosi in grande quantità con il piano viabile – informa Anas – rendendo quindi pericoloso il transito dei mezzi a causa dell’eccessiva viscosità del manto stradale. Al momento si stanno eseguendo delle verifiche tecniche finalizzate al ripristino delle condizioni di sicurezza per i veicoli in transito lungo l’autostrada. Qualora non fosse possibile il ripristino con le usuali operazioni di pulizia del piano viabile, Anas comunica che sarà necessario procedere con la fresatura e la ripavimentazione del tratto. [Continua in basso]

Il mezzo – andato in fiamme dopo alcune esplosioni – viaggiava verso sud, tuttavia sul tratto interessato sono in corso lavori di rifacimento stradale e sulla medesima carreggiata il transito avviene in ambedue le direzioni di marcia. Da qui la chiusura dell’autostrada sia verso sud che verso nord. Al momento per i veicoli in direzione sud il traffico viene deviato all’uscita di Pizzo Calabro per poi prendere la Statale 18, successivamente la Statale 606 per poi rientrare in autostrada a Sant’Onofrio. Percorso inverso per i veicoli diretti verso nord.

Sul posto sono intervenute questa mattina squadre dei vigili del fuoco del comando di Vibo Valentia, che hanno provveduto alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito e del mezzo. Non si registrano danni a persone, il conducente è riuscito a mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero l’autocarro distruggendolo. Giunti anche polizia stradale per gli adempimenti di competenza e personale Anas per tentare il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.

