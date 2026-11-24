Resta in carcere Michele Ripepi, 26 anni, di Piscopio, coinvolto nell’operazione antimafia della Dda di Catanzaro denominata Jerakarni. La prima sezione penale della Cassazione ha infatti dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso la decisione del Tribunale del Riesame, confermativa a sua volta dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip distrettuale per detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola e per aver esploso colpi d’arma da fuoco dapprima nelle vicinanze del “Calvario” di Piscopio, successivamente all’indirizzo della stazione di rifornimento Ip, nella Valle del Mesima, ricadente nel comune di Stefanaconi. Fatti aggravati dalle modalità mafiose. A Michele Ripepi la Dda contesta anche il reato di detenzione illegale di altra pistola “Beretta” di nuova fabbricazione, con relativo munizionamento, con la quale sarebbero stati esplosi dei colpi al fine di testarne l’efficienza. Gli elementi a carico di Michele Ripepi sono stati raccolti nell’ambito di un’indagine che ha colpito il “locale di ‘ndrangheta di Ariola”, radicatasi da tempo nelle Preserre vibonesi e all’interno della quale opera la ‘ndrina degli Emanuele-Idà. In particolare, dalle intercettazioni svolte a carico di Michele Idà era emerso che costui disponeva di armi e ne faceva uso insieme ad altri soggetti, tra cui Michele Ripepi. Gli inquirenti sostengono che quest’ultimo - in un primo momento presente nell’autovettura in uso a Michele Idà – si sarebbe poi spostato con la Volkswagen in suo possesso per concorrere, materialmente e moralmente, all’esplosione di due colpi d’arma da fuoco nei pressi dell’autoparco Idà, sito a Soriano Calabro, e di altri otto colpi di arma da fuoco nei pressi della stazione IP in disuso nella Valle del Mesima, esplosi materialmente da Michele Idà.

“La stazione di servizio – ricorda la Cassazione – era stata, nel settembre 2011, teatro della morte di Fortunato Patania, esponente del clan omonimo, alleato del clan Loielo, storici rivali del clan Emanuele-Idà. L’azione avrebbe assunto, dunque, una valenza simbolica specifica, come atto di disprezzo nei confronti del luogo dove fu commesso l’omicidio di Patania”. L’arma utilizzata per la sparatoria sarebbe poi stata nascosta nell’auto di Ripepi. Per la Cassazione, il ricorso di Michele Ripepi va dichiarato inammissibile poiché propone una rivalutazione nel merito delle accuse e non tiene conto degli “indizi di un’adesione ad un’azione preordinata e complessa con una pluralità di partecipi, come emerge dalle riprese delle videocamere di sorveglianza”.