<p>Nuova<strong> documentazione</strong> è stata <strong>acquisita al Comune di Vibo</strong> Valentia dalla polizia giudiziaria, aliquota <strong>carabinieri “Nucleo Ambiente”</strong> della Procura, nell’ambito <strong>dell’inchiesta</strong> sulla mancata raccolta dei <strong>rifiuti</strong> nel mese di agosto e sul mancato rispetto del capitolato d’appalto. Un’indagine che andrà avantri per tutta la settimana con <strong>nuovi interrogatori</strong> dopo quella della scorsa settimana. Molti gli aspetti inerenti il capitolato d’appalto, aggiudicato dalla <strong>ditta Dusty</strong> per la somma di <strong>dieci milioni di euro,</strong> che dovranno essere chiariti dai<strong> titolari </strong>che si sono succeduti<strong> all’assessorato all’Ambiente di “palazzo Luigi Razza”.</strong> \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28674"></div>\n\nE in tal senso, preziosa ai fini dell’indagine potrebbe rivelarsi la testimonianza<strong> dell’ex assessore Giuseppe Russo</strong> che negli scorsi mesi ha lasciato l’incarico denunciando sulla stampa quelle che, a suo avviso, sono le responsabilità per la mancata raccolta dei rifiuti ed il corretto espletamento del capitolato d’appalto, ad iniziare dalla mancata pulizia di strade, marciapiedi ed aiuole cittadine. Una situazione di <strong>degrado ambientale</strong> sulla quale vuol vederci chiaro il <strong>procuratore di Vibo, Bruno Giordano</strong>, che non sta lasciando nulla di intentato al caso ma procede secondo una <strong>direttiva ben precisa.</strong> \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28587"></div>\n\nDopo le audizioni dei responsabili del settore Ambiente del Comune di Vibo, <strong>Adriana Teti e Alfonso Colaci,</strong> del direttore tecnico della<strong> Dusty Davide Golino e di alcuni operai</strong>, l’attenzione si sposta anche sulla <strong>polizia municipale</strong> e sui controlli alla ditta e le eventuali sanzioni fatte ai cittadini incivili che hanno scaricato rifiuti in ogni angolo della città. Chiarimenti a diverse persone informate sui fatti dovranno essere chiesti anche in relazione alla <strong>nuova documentazione acquisita negli uffici del Comune.</strong> L’indagine, dunque, continua spedita per accertare tutte le responsabilità ed <strong>ha già ottenuto i primi effetti:</strong> dopo settimane di stallo si sono <strong>rivisti</strong> in alcune zone della città gli <strong>operai intenti a tagliare l’erba</strong> ed a pulire i marciapiedi, <strong>come in via Jan Palach o nel viale che conduce al cimitero</strong> di Vibo. Certo, molto resta ancora da fare per riportare la città alla normalità, ma di certo non è sfuggita agli investigatori la circostanza che <strong>solo dopo l’avvio dell’indagine</strong> è ripresa la raccolta dei rifiuti ammassati in strada ed è ripresa pure un minimo di pulizia per le strade. Come mai tutto ciò non è avvenuto prima? Cosa si è inceppato nel meccanismo di raccolta dei rifiuti e pulizia della città? Accertati i reati ambientali consumati, i carabinieri sono alla ricerca delle singole responsabilità. 