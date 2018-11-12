Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Incidente stradale a Soriano Calabro nei pressi del Comune e della chiesa di San Domenico. Una donna alla guida di un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, è andata a schiantarsi frontalmente contro uno dei manufatti in cemento posizionati al lato della carreggiata unitamente ad alcuni vasi. Secondo una prima ricostruzione, i freni avrebbero smesso di funzionare, costringendo una donna di 65 anni, C.B., del luogo a sterzare bruscamente. Nell’incidente ha sbattuto violentemente la testa contro il vetro dell’auto. Sul posto è quindi giunta un’ambulanza per i soccorsi e le cure del caso.