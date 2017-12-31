Il suo furgone nei pressi di una rotonda si è scontrato con l’auto guidata da una ragazza. Sul posto i carabinieri ed i sanitari del 118 provenienti da Vibo

Incidente mortale nella zona industriale del territorio comunale di Maierato a pochi passi dal supermercato Conad. Nei pressi della rotonda, per cause ancora in corso di accertamento, una Ford Fiesta e un Fiat Doblò si sono scontrati.

A perdere la vita è stato Teodoro Francesco Rondinelli, 51 anni, imprenditore di Pizzo Calabro, titolare di un ristorante. L’uomo pare si trovasse in sosta a bordo strada fuori dal proprio mezzo quando l’altra autovettura, alla cui guida vi era una ventenne di Stefanaconi, l’avrebbe travolto.

I soccorsi al 51enne (in foto) si sono rivelati inutili. La giovane è stata trasferita in pronto soccorso a Vibo dal personale del 118 giunto sul posto. Le sue condizioni, fortunatamente, non appaiono gravi. Sul posto per i rilievi e l’avvio delle indagini finalizzate a chiarire la dinamica del sinistro ed eventuali responsabilità si sono portati i carabinieri. Per i soccorsi sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia.