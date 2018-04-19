Il conducente è stato trasferito nella notte all’ospedale di Vibo Valentia. Sul posto i vigili del fuoco

Incidente stradale questa notte alle 0:40 a Paravati lungo la strada Statale 18. Il conducente a bordo di una Fiat Punto, V.M., 21enne del luogo, che stava facendo rientro a casa, dopo essere stato soccorso da alcuni passanti, è stato trasportato all’ospedale di Vibo Valentia. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia che hanno effettuato le operazioni di messa in sicurezza del veicolo e collaborato alle operazioni ripristino della viabilità. Indagini sono in corso per stabilire le cause del sinistro ed accertare eventuali responsabilità. Non è la prima volta che su tale tratto di strada si verificano simili incidenti.