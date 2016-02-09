Impatto frontale questa mattina intorno alle 10 all’altezza del campo sportivo. A riportare la peggio un sedicenne che versa in gravi condizioni al Pronto soccorso. Coinvolta nel sinistro il sindaco di Dinami Maria Ventrice.

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle ore 10 lungo la provinciale per Piscopio, all’altezza del campo sportivo, dove due auto si sono scontrare in un impatto frontale. Ancora non del tutto chiara la dinamica dell’incidente che ha coinvolto una Audi Q3 bianca con a bordo il sindaco di Dimani, Maria Ventrice (moglie del leader della Cisal, Franco Cavallaro) che viaggiava in direzione Piscopio insieme alla figlia, e una Opel Corsa grigia con a bordo due persone di Piscopio, madre e figlio, entrambi ferite.

Nessuna grave conseguenza, invece, per gli occupanti dell’altra autovettura ferite solo lievemente grazie all’azionamento dei dispositivi di sicurezza. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, potrebbe aver inciso sull’impatto l’asfalto reso viscido dalla pioggia con la Opel Corsa che avrebbe perso il controllo già diversi metri prima di scontrarsi con l’auto che procedeva in direzione opposta che, pur accostandosi a bordo strada, non è riuscita ad evitare lo scontro.

{youtube}PorofCyG9h4{/youtube}

A riportare la peggio il ragazzo, sedicenne, che nonostante l’apertura dell’airbag, è stato trasportato in gravi condizioni al Pronto soccorso dell’ospedale Jazzolino dal personale del 118 intervenuto sul posto unitamente alla Polizia municipale.

Gli stessi agenti che ora si trovano sul luogo del sinistro per procedere ai rilievi del caso. Non è la prima volta che in quel particolare tratto di strada si verificano incidenti, tanto che i residenti hanno più volte denunciato le carenti condizioni del manto stradale.

Visto l’aggravarsi delle sue condizioni, il ragazzo è stato successivamente trasferito a Catanzaro con l’Elisoccorso.