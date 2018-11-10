Una Mercedes ed una Citroen C3 coinvolte nel sinistro. I soccorsi ad opera dei sanitari del 118

Incidente stradale nel territorio comunale di Pizzo Calabro all’altezza dell’hotel Grillo. Per cause ancora in corso di accertamento, una Mercedes ed una Citroen C3 si sono scontrate frontalmente ed una delle due vetture si è schiantata contro il guard rail. Due al momento i feriti. Immediati i soccorsi da parte di alcuni automobilisti in transito, e quindi dei sanitari del 118.. SEGUONO AGGIORNAMENTI