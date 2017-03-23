Il sinistro poteva avere conseguenze più gravi, atteso il punto del quartiere Affaccio particolarmente trafficato ed a ridosso delle strisce pedonali

Poteva avere conseguenze ben più serie l’incidente che questa mattina ha visto impegnati la polizia ed i vigili urbani, intervenuti nel quartiere Affaccio per ripristinare la circolazione stradale lungo la Statale 18 all’altezza del distributore di carburante della Esso.

Per cause ancora in corso di accertamento, una Seat Ibiza guidata da un giovane del luogo è andata a schiantarsi contro un’altra auto finendo poi la sua corsa sul marciapiede poco dopo le strisce pedonali.

Nell’urto la gomma anteriore sinistra dell’auto è esplosa e si è reso necessario l’intervento del carro attrezzi. Dopo i rilievi della polizia, l’auto incidentata è stata portata via e la circolazione stradale è ritornata alla normalità.