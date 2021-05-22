Sul posto la polizia per i rilievi del caso e per cercare di ricostruire la dinamica del sinistro

Incidente stradale mortale in via Senatore Parodi a Vibo Marina nei pressi del cementificio. Per cause ancora in corso di accertamento due auto (entrambe Lancia Y) si sono scontrate. L’impatto è stato fatale ad un giovane diciottenne del luogo, Denis Muzzì, mentre nell’incidente stradale si registrano anche due feriti. Sul posto per i rilievi del caso e per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, al fine di stabilire eventuali responsabilità, si sono portati i poliziotti della Squadra Volante. Sul posto anche i vigili del fuoco (che hanno estratto i feriti dalle auto nelle quali erano rimasti incastrati) ed in sanitari del 118. Il ragazzo che ha avuto la peggio si trovava a bordo dell’auto (non era lui al volante) insieme a due amici, anche loro di Vibo Marina, quando la loro Lancia Y si è scontrata con altra Lancia Y guidata da una ragazza.

Quest’ultima, ventunenne di nazionalità polacca, ha riportato lievi ferite guaribili in pochi giorni. I due amici di Muzzì, feriti in gravi condizioni, sono stati trasportati all’Ospedale civile di Vibo Valentia. Durante la notte, uno dei ragazzi è stato trasferito a Catanzaro. La polizia scientifica della Questura, intervenuta sul posto, ha provveduto ad effettuare i rilievi del caso e il relativo fascicolo sarà trasmesso alla locale Procura della Repubblica competente per la vicenda. Anche una pattuglia della Polstrada di Vibo è giunta per prestare ausilio.