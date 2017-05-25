La stimata penalista ricoverata nell’ospedale di Catanzaro dopo un ematoma cerebrale. E’ anche il legale della famiglia di Filippo Ceravolo, vittima di mafia

Ha superato la notte all’ospedale di Catanzaro, ma restano gravi le condizioni dell’avvocato Maria Rosaria Turcaloro, 45 anni, penalista residente a Soriano Calabro, paese nel quale martedì ha avuto un incidente stradale andando a sbattere con la sua auto – per cause ancora in fase di accertamento – contro un muro di cemento armato. L’avvocato (che ora si trova ricoverata in Rianimazione a Catanzaro) dopo essere stata estratta dall’auto, era stata trasferita in un primo momento al Pronto Soccorso dell’ospedale di Vibo Valentia.

Dopo essere uscita dalla sala raggi ha però avvertito un malore per via di un ematoma cerebrale. Immediata la corsa verso l’ospedale di Catanzaro dove è stata operata per la riduzione della massa di sangue alla testa. Maria Rosaria Turcaloro è uno degli avvocati più apprezzati del Foro di Vibo Valentia. Da ultimo è anche il legale dei familiari di Filippo Ceravolo, il giovane 19enne vittima di mafia ucciso per errore la sera del 25 ottobre 2012.