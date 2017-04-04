Tutti gli articoli di Cronaca
Incidente stradale nel Vibonese sulla Statale 18. Per cause ancora in fase di accertamento, un giovane di 29 anni, L. D., di Paravati, è andato a schiantarsi con la sua Volkswagen Polo contro un muro del ristorante San Pietro nei pressi del bivio di San Calogero. Il giovane, che procedeva in direzione sud, è stato estratto dall’auto in gravi condizioni dal personale dei Vigili del fuoco provenienti di Vibo Valentia.
Soccorso dai sanitari del 118, si è reso necessario il trasferimento in elisoccorso all’ospedale “Pugliese” di Catanzaro. Sul posto anche carabinieri della locale Stazione per i rilievi del caso. A prestare un primo soccorso al giovane e ad allertare i sanitari sono stati alcuni automobilisti di passaggio.