Il 29enne di Paravati è andato a schiantarsi contro il muro di un locale pubblico nei pressi del bivio per San Calogero

Incidente stradale nel Vibonese sulla Statale 18. Per cause ancora in fase di accertamento, un giovane di 29 anni, L. D., di Paravati, è andato a schiantarsi con la sua Volkswagen Polo contro un muro del ristorante San Pietro nei pressi del bivio di San Calogero. Il giovane, che procedeva in direzione sud, è stato estratto dall’auto in gravi condizioni dal personale dei Vigili del fuoco provenienti di Vibo Valentia.

Soccorso dai sanitari del 118, si è reso necessario il trasferimento in elisoccorso all’ospedale “Pugliese” di Catanzaro. Sul posto anche carabinieri della locale Stazione per i rilievi del caso. A prestare un primo soccorso al giovane e ad allertare i sanitari sono stati alcuni automobilisti di passaggio.