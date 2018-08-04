Due i feriti, fra cui un prete, e circolazione bloccata in entrambi i sensi di marcia. Sul posto polizia, vigili del fuoco, carabinieri ed i sanitari del 118

Incidente stradale lungo la Statale 18 nei pressi del campo d’aviazione e del bivio per Ionadi e Filandari da un lato, San Costantino Calabro dall’altro. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente bloccando il traffico in entrambe le direzioni di marcia. Due i feriti, un sacerdote ed una donna a bordo delle due auto coinvolte nel sinistro stradale. Diversi gli automobilisti scesi dai propri mezzi per prestare i primi soccorsi ai feriti in attesa dei sanitari del 118 dell’ospedale di Vibo Valentia e dei carabinieri che stanno procedendo a ricostruire la dinamica del sinistro per accertare eventuali responsabilità e per ripristinare al più presto la circolazione stradale bloccata al Km 446,800 ricadente nel territorio comunale di Ionadi. Presente sul posto anche personale dell’Anas. Le deviazioni vengono segnalate in loco.