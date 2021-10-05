Lo scontro nella tarda mattinata lungo il rettifilo verso Mesiano. In corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente

Ancora un incidente stradale nei pressi del bivio di Zungri. Il sinistro si è verificato nella tarda mattinata di oggi lungo il rettifilo tra l’incrocio e Mesiano. Coinvolte un’Alfa Romeo e un furgone, entrambi finiti fuori strada. Ancora in corso le verifiche per accertare l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Sul posto i carabinieri e personale del 118. A causa della gravità delle ferite riportate da uno dei due conducenti si è reso necessario l’intervento sul posto dell’elisoccorso.



SEGUONO AGGIORNAMENTI