Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Ancora un incidente stradale nei pressi del bivio di Zungri. Il sinistro si è verificato nella tarda mattinata di oggi lungo il rettifilo tra l’incrocio e Mesiano. Coinvolte un’Alfa Romeo e un furgone, entrambi finiti fuori strada. Ancora in corso le verifiche per accertare l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Sul posto i carabinieri e personale del 118. A causa della gravità delle ferite riportate da uno dei due conducenti si è reso necessario l’intervento sul posto dell’elisoccorso.
SEGUONO AGGIORNAMENTI