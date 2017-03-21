Il gup fissa la data dell’udienza preliminare per far luce sui decessi di Domenico Napoli, di Cinquefrondi, Fortunato Calderazzo, Marzio Canerossi, Giuseppe Speranza e Francesco Carrozza tutti di Gioia Tauro

Sono 13 tra funzionari Anas, imprenditori e un camionista gli indagati per i quali il pm della Procura di Vibo Valentia, Benedetta Callea (in foto), ha chiesto al gup il rinvio a giudizio in relazione all’inchiesta su due terribili incidenti mortali avvenuti lungo l’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria nel tratto vibonese nei pressi dello svincolo di Mileto, verificatisi la notte del 23 novembre 2015 e la notte del 1 marzo del 2016 in cui persero la vita, rispettivamente, Domenico Napoli, 19enne di Cinquefrondi e Fortunato Calderazzo (22 anni), Marzio Canerossi (22), Giuseppe Speranza (24) e Francesco Carrozza (22) tutti di Gioia Tauro. Il gup ha fissato l’udienza preliminare per l’11 luglio 2017.

Il processo è stato chiesto per: Fulvio De Paolis (85 anni, di Perugia), Arnaldo Tessieri (83 anni, di Fiesole) e Bernardino Cipolloni (87 anni, di Roma), dirigenti Anas, collaudatori del tratto autostradale interessato; Giovanni Fiordaliso (classe ’78, di Reggio Calabria), dirigente Anas e direttore del centro manutenzione; Consolato Cutrupi (46 anni, di Reggio Calabria), dirigente Anas e Responsabile unico del procedimento; Mohammad Ali Sangelaji (78 anni, di Roma) legale rappresentante pro tempore della Società Italiana per condotte d’acqua Spa, impresa esecutrice dei lavori di ammodernamento; Sergio Lagrotteria (50 anni, Catanzaro) direttore dei lavori per conto di Condotte d’acqua Spa; Giovanni Fiordaliso (classe ’70, di Reggio Calabria), dirigente Anas e direttore dei lavori del lotto di ammodernamento in questione compreso tra lo svincolo di Serre e quello di Mileto.

Agli stessi la Procura contesta anche la violazione delle norme sulla disciplina della sicurezza stradale. Per Franco Forni (62 anni, di Napoli), Salvatore Scoppetta (62 anni, di Roma) Antonio Grimaldi (72 anni, di Roma) e Salvatore Esposito (57 anni, di Roma), progettisti del tunnel artificiale (per conto della società “Progin Spa” di Roma), l’accusa ipotizzata riguarda «la mancata predisposizione di adeguati sistemi e dispositivi di ritenuta idonei a contenere i veicoli che fuoriuscivano dalla sede stradale e di protezione dello spigolo/montante destro del portale rettangolare dell’imbocco della stessa, da intendersi quale ostacolo fisso laterale pericoloso».

Tra gli indagati vi è anche Antonio Capomolla, 50 anni, di Soriano Calabro, l’autista del tir che investì la Fiat 500L con a bordo i quattro ragazzi di Gioia Tauro vittime dell’incidente del 1° marzo 2016.

Ad assistere gli indagati sono gli avvocati Rosa Giorno, Anselmo Torchia, Francesco Arena, Silvia Liviabella, Antonio Voce, Antonio Managò, Marco Gemelli, Antonio De Nuccio, Giovanni Grotteria, Gaetano Servello e Alfonso Stile, mentre le famiglie delle vittime sono rappresentate dagli avvocati Guido Contestabile, Girolamo La Rosa, Sarino Melissei e Antonio Tommaselli.