Il governatore ha espresso vicinanza al presidente del Consiglio comunale dopo i colpi di pistola esplosi contro la sua abitazione e la sua auto

«Sconcerto per la vile intimidazione subita dal presidente del Consiglio comunale di Vibo Valentia, Antonio Iannello. Piena vicinanza a lui, alla sua famiglia, e all’intera città di Vibo Valentia». Il presidente della Regione Roberto Occhiuto si unisce al coro di unanime solidarietà a favore di Iannello, vittima nei giorni scorsi di una grave intimidazione di cui si è avuto notizia soltanto oggi. L’abitazione e l’auto dell’esponente dem che presiede l’Assembla consiliare di Vibo sono stati bersagliati da 5 colpi di pistola, uno dei quali si è conficcato nel portabagagli della sua macchina, mentre era intento a imboccare il garage di casa.

Un gesto che ha profondamente scosso la comunità vibonese, come dimostrano i numerosissimi attestati di solidarietà e le parole di sconcerto che arrivano in queste ore dalla politica, dalle istituzioni e dalla società civile.

«Atti di questa gravità - conclude Occhiuto - colpiscono non solo la persona coinvolta, ma l’intera comunità e le istituzioni democratiche che essa rappresenta. La Calabria tutta condanna senza esitazioni ogni forma di violenza, difendendo con fermezza i valori della legalità».