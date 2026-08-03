Nell’ambito dei controlli del territorio predisposti dal Comando provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia, i militari della Stazione Carabinieri di Joppolo, con il supporto dei militari della Stazione Carabinieri di Nicotera e dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia un 38enne, accusato di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti.

L’attività è stata condotta nella mattinata del 30 luglio, nella frazione Caroniti di Joppolo, dove i militari, al termine di un mirato servizio di osservazione, hanno sorpreso l’uomo mentre stava irrigando una coltivazione realizzata su un terreno demaniale. Nel corso dell’intervento sono state rinvenute e sequestrate 10 piante di cannabis indica, dell’altezza media di circa 80 centimetri, nonché il relativo impianto di irrigazione utilizzato per la coltivazione. L’uomo è stato deferito in stato di libertà all’Autorità giudiziaria competente e il procedimento penale pende attualmente nella fase delle indagini preliminari.