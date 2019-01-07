L’originale trovata ha fatto il pieno di like sui canali ufficiali dell’Arma offrendo una valida vetrina alle bellezze architettoniche e paesaggistiche della Perla del Tirreno

Hanno riscosso apprezzamenti a non finire, sui canali social ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, gli scatti della campagna ideata in occasione della festività dell’Epifania e realizzati tra i vicoli di Tropea. Immagini che ritraggono due militari in alta uniforme alle prese con una simpatica Befana e con sullo sfondo le bellezze architettoniche e paesaggistiche della Perla del Tirreno. Pubblicate su Twitter e Facebook hanno fatto il pieno di “like” e condivisioni polverizzando i precedenti record di reazioni ai contenuti postati su tali pagine. Ad accompagnare l’immagine la simpatica didascalia riferita alla Befana «fermata dai Carabinieri per limiti di velocità». Dopo un «inseguimento rocambolesco, è stata fermata una attempata signora di età indefinita; con sé aveva tutto l’armamentario: una scopa volante, indirizzi da visitare e sacchi pieni di dolci e di carboni. Secondo quanto ipotizzato dagli inquirenti, la vecchietta sarebbe stata in procinto di entrare nelle case per rifornire le “calze”. La longeva signora, già nota alle Forze dell’ordine per altre precedenti consegne, è stata immediatamente riconosciuta e rimessa in libertà, per essere infine scortata dai Carabinieri per far sì che tutti i doni potessero essere recapitati nei tempi previsti». L’originale trovata, ad opera del Comando provinciale di Vibo, ha rappresentato di conseguenza, oltre che un’occasione di promozione delle attività istituzionali dell’Arma, anche una validissima vetrina per il territorio vibonese e le sue bellezze universalmente riconosciute e apprezzate.