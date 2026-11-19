La seconda sezione penale della Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto dagli avvocati Giuseppe Bagnato e Valerio Vianello Accorretti, ha annullato con rinvio il decreto con il quale la Corte d’Appello di Catanzaro aveva disposto la confisca di tutti i beni riconducibili a Leonardo Melluso, 61 anni, di Briatico. Il procedimento di prevenzione era stato avviato in seguito al coinvolgimento di Melluso nell’operazione “Costa Pulita”, scattata nel 2016, nell’ambito del quale allo stesso gli viene contestato di essere il co-reggente, insieme ad Antonino Accorinti, della ‘ndrina operante su Briatico. Nel processo di primo grado, Leonardo Melluso è stato condannato a 10 anni di reclusione per associazione mafiosa, estorsione ed intestazione fittizia di beni. Nel corso del giudizio di appello, invece, la Corte ha riformato la decisione condannandolo per il solo reato associativo, con riduzione della pena a 6 anni di reclusione.

La Corte di Cassazione, nel febbraio del 2025, accogliendo il ricorso dell’avvocato Giuseppe Bagnato, ha però annullato la sentenza di condanna nei confronti del Melluso, ordinando un nuovo giudizio che è in corso di celebrazione dinanzi ad altra sezione della Corte d’Appello di Catanzaro.

Per quanto riguarda i beni, consistenti in terreni, fabbricati e quote societarie, il Tribunale per le Misure di Prevenzione di Catanzaro aveva disposto la confisca ritenendo sussistente la pericolosità sociale del Melluso, che non sarebbe stato in grado di giustificare l’acquisizione dei cespiti attraverso la documentazione di redditi leciti. La decisione di confisca è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Catanzaro con decreto poi impugnato in Cassazione dai difensori attraverso un articolato ricorso con cui è stata censurata la decisione di confisca, operata dalla Corte d’Appello, poiché ritenuta illegittima in ordine alla valutazione dei requisiti previsti dal codice antimafia in materia di misure ablative. La Cassazione, quindi, ha ora accolto i rilievi difensivi ed ha annullato il decreto con il quale erano stati confiscati i beni riconducibili alla persona di Leonardo Melluso, ordinando un nuovo giudizio dinanzi alla Corte d’Appello di Catanzaro che dovrà attenersi ai principi di diritto fissati dalla Cassazione.