Nicola Morra e i componenti dell’organismo parlamentare si sono intrattenuti dinanzi al cancello della tenuta agricola dell’imprenditrice fatta sparire la mattina del 6 maggio 2016

width="560" height="315" allowfullscreen="">

E’ arrivata a Limbadi la Commissione parlamentare antimafia, guidata dal senatore Nicola Morra, che in località Montalto sta incontrando il fratello di Maria Chindamo, Vincenzo, ed i figli della commercialista ed imprenditrice di Laureana di Borrello fatta sparire dinanzi al cancello della sua tenuta il 6 maggio 2016. Il caso è passato nei mesi scorsi alla Dda di Catanzaro dopo una prima parte dell’inchiesta, condotta dalla Procura di Vibo Valentia, che aveva portato in carcere Salvatore Ascone, ritenuto un narcotrafficante legato al clan Mancuso ma soprattutto proprietario di una villetta posta proprio dinanzi al cancello della tenuta agricola dove è stata rapita e poi inghiottita dalla “lupara bianca” Maria Chindamo. Le telecamere nel giorno e nell’ora della scomparsa di Maria Chindamo non funzionavano, ma il Tribunale del Riesame ha scarcerato Ascone non ritenendo ci siano elementi allo stato elementi tali per fa reggere l’accusa di favoreggiamento nei confronti di chi ha fatto sparire Maria Chindamo. Nicola Morra e Dalila Nesci si sono soffermati con Vincenzo Chindamo dinanzi al cancello della tenuta agricola. Una visita che rappresenta un segnale di attenzione da parte della Commissione parlamentare antimafia verso un caso che non può e non deve restare impunito. L’incontro fra i componenti della Commissione parlamentare antimafia ed i familiari di Maria Chindamo è avvenuto proprio dinanzi al cancello della tenuta agricola da dove è stata fatta sparire Maria Chindamo. [Guarda foto in basso]