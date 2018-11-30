Previsti eventi a tema e un raduno interregionale con la presenza di oltre 40 fuoriserie in bella mostra sulle principali strade del centro cittadino. Ecco tutti i dettagli

L’Azienda di promozione e ricerca turistica (Aprt) Calabria, la Pro loco di Vibo Valentia, la Saeli communication, l’amministrazione comunale di Vibo Valentia e la Scuderia Ferrari Club di Catanzaro inaugurano il Natale calabrese 2018 con un evento unico nel suo genere, definito dagli organizzatori “il raduno dei raduni”. L’appuntamento è per l’1 dicembre quando «per la prima volta in Calabria – si legge in una nota – oltre 40 fuoriserie Ferrari saranno tutte insieme per un evento seguito e patrocinato dal marchio di Maranello. L’idea di portare un grande evento a Vibo Valentia era nei programmi dei rispettivi enti da anni e abbiamo cercato attraverso un piano di marketing mirato di selezionare ciò che realmente potesse suscitare maggiore interesse tra i cittadini. La Ferrari, scuderia per eccellenza, rispondeva esattamente a tutto ciò. La creazione di un brand “La notte della Rossa” che potesse racchiudere l’idea del grande evento, di rivincita da un torpore negativo a cui è soggetta la nostra città» racchiude «il sogno di poter vedere Vibo Valentia per una serata regina e capitale della Calabria, un risultato centrato in pieno, numerose le telefonate ricevute da più parti della Calabria per info sulla manifestazione, consigli su dove soggiornare a Vibo Valentia e gustare. Prevediamo – si aggiunge – il pubblico delle grandi occasioni. In questi giorni abbiamo visionato parecchi giudizi e numerose critiche oltre che articoli di giornale su come Vibo Valentia sia stata confermata per l’ennesima volta ultima per qualità della vita: una valanga di giudizi, un oceano di lamentele e un’assenza totale di progetti, soluzioni, idee e speranze. Purtroppo – fa notare la Pro loco – questa ancora una volta non è la strada da perseguire, l’unica e sola via consiste in un reale cambiamento culturale, un cambiamento radicale che deve partire da ognuno di noi».

La manifestazione interesserà le arterie principali cittadine corso Umberto I e corso Vittorio Emanuele III ornate a tema rosso Ferrari, per ospitare il “Villaggio Ferrari”. Nel corso della manifestazione saranno consegnati 3 premi “Ferrari in Vetrina” alle migliori vetrine ornate a tema Ferrari nei primi 10 giorni antecedenti la manifestazione. Questo il programma completo: ore 16:30 – piazza San Leoluca. Raduno Scuderia Ferrari, scuole con studenti a tema Ferrari, majorette, giganti di Natale, Babbo Natale in Slitta e Zampognari; ore 17:30 – “Inauguriamo il Natale in città” partenza corteo da piazza San Leoluca, per arrivare fino a piazza Martiri D’Ungheria; ore 18:00 – Francesca Ciampa “dedica con autografo” lungo corso Vittorio Emanuele III; ore 18:30 – gruppi musicali dislocati in diversi punti di corso Vittorio Emanuele III; concessionarie in esposizione a Piazza Municipio; Walt Disney tour; stand Aprt Calabria e Ferrari lungo corso Vittorio Emanuele III; Auto Club Fiat 500 di Lamezia lungo piazza Municipio; ore 19:00 – “Live Tour – Francesca Ciampa da X Factor”. Non solo Ferrari ma anche Fiat, durante la manifestazione avrà spazio anche tutta la gamma della casa automobilistica italiana per antonomasia grazie alla presenza Febauto in piazza Municipio fin dalle ore 17.