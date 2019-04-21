Il tradizionale rito pasquale sul corso principale di Vibo Valentia. Una città che si riscopre comunità in una delle celebrazioni più sentite

Un rito che per definizione si ripete nel tempo, nello stesso modo e nello stesso luogo. Un rito che però genera sempre un’emozione nuova, fortissima, in chi vi assiste. Credente o laico che sia, giovane o vecchio, uomo o donna: il fascino dell’Affruntata non lascia impassibile nessuno. A Vibo Valentia l’incontro del Cristo risorto con la Madonna, grazie all’intercessione di San Giovanni, è andato in scena anche in questa giornata di Pasqua 2019. Un evento che catalizza l’attenzione dell’intera città e continua a suscitare commozione in chiunque. L’Arciconfraternita del Rosario, impeccabile anche in questa occasione, offre al popolo vibonese una rappresentazione all’altezza della sua fama. Un bagno di folla che anima corso Vittorio Emanuele III, in una sintesi tra sacralità e comunità. A parlare sono le immagini, ed il video che vi proponiamo degli attimi più attesi: quando Maria viene svelata del manto nero del lutto ed abbraccia Gesù, insieme a San Giovanni. È Pasqua, tripudio di fede.

