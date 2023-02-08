Opere e progetti "snocciolati" nel corso del Question time dopo le interrogazioni dei consiglieri comunali Domenico Santoro e Silvio Pisani

Infrastrutture e opere pubbliche nelle Marinate. A riferire sul punto – rispondendo alle interrogazioni dei consiglieri comunali del M5S Domenico Santoro e Silvio Pisani – è stato durante il Question time l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Vibo Valentia, Giovanni Russo. Al centro delle richieste poste da Santoro e Pisani, lo stato in cui versano Vibo Marina e Bivona. [Continua in basso]

Illuminazione pubblica

L’assessore ha riferito che presto “Corso Michele Bianchi e altre vie, anche di Bivona, verranno interessate da lavori di efficientamento della pubblica illuminazione sia in termini di luminosità che di risparmio energetico in quanto, dai dati forniti dalla società, l’attuale rete su tali strade fa registrare consumi importanti”.

Sottopasso

Una delle incompiute simbolo della città potrebbe presto far registrare delle novità. “A breve dovrebbero partire i lavori. Si sarebbe dovuta aprire venerdì scorso la gara, ma a causa dell’indisponibilità di uno degli addetti alla Stazione appaltante si è reso inevitabile un differimento e quindi siamo in attesa della chiamata per poter procedere in tal senso e avviare la riapertura di questo cantiere per ultimare l’opera”.

Stazioni di sollevamento

Sempre l’assessore ha annunciato che è ormai imminente la gara che riguarda l’efficientamento delle Stazioni di sollevamento in modo tale “che prima dell’inizio dell’estate tutti gli impianti delle frazioni Marine, soprattutto di Vibo Marina e Bivona, verranno efficientati; inoltre si andrà a intervenire anche in alcuni tratti di condotta di rete fognaria che causano continui disagi, come ad esempio in via Roma a Bivona e allo stesso tempo stiamo per aprire la gara del torrente Sant’Andrea, che sarebbe il budello che costeggia l’ex delegazione comunale di Vibo Marina, per adeguare nella sezione idraulica”.

Piazza Capannina

Sono previsti interventi anche su questa zona tanto che Giovanni Russo ha asserito che l’amministrazione sta “cercando di velocizzare alcuni passaggi per ottenere l’ultima autorizzazione che permetterà di iniziare i lavori per il prolungamento della barriera soffolta. Vorrei ricordare – ha aggiunto l’assessore – che noi, un anno e mezzo fa, abbiamo realizzato un intervento per la realizzazione dell’opera sottomarina antistante il piazzale e a seguito delle fortissime mareggiate di questo inverno, tra le più forti degli ultimi anni. Un tratto del pavimento del lungomare – non coperto dalla barriera – è stato divelto dalle onde e pertanto ci siamo preoccupati di far effettuare delle verifiche e capire il motivo per il quale ciò è avvenuto. Voglio precisare che uno dei due tratti a laterali della stessa barriera verrà prolungato non appena otterremo il parere da parte degli enti preposti. C’è una relazione che attesta che la barriera è rimasta intatta”.

Gli undici milioni del dissesto idrogeologico

L’ultimo punto toccato da Giovanni Russo è stato quello relativo al mancato arrivo degli ormai “famosi” undici milioni di euro per il dissesto idrogeologico che sono ancora fermi alla Regione. “Ci stiamo recando costantemente in Regione per sbloccare l’iter – ha dichiarato l’assessore – perché questi soldi non sono mai giunti nelle casse del Comune. L’unico atto che è stato redatto dalla Regione Calabria è una delibera di Giunta ma successivamente queste somme non sono state mai allocate nello specifico capitolo di bilancio. Questi undici milioni derivano dalla sommatoria di diverse economie di differenti lavori ma, ripeto, purtroppo ad oggi non sono ancora arrivati al Comune”.

Strade sfregiate per lavori rete internet

Per quanto concerne i lavori delle varie ditte, Russo ha ricordato che in un recente incontro tutte le ditte interessate si sono dette pronte a intervenire così come richiesto e contemplato dai relativi contratti che prevedono interventi di messa in opera delle reti internet, elettriche o di altro tipo sul territorio comunale, con il conseguente ripristino a regola d’arte dei luoghi interessati da tali opere. Infatti, abbiamo chiesto alle imprese di procedere al ripristino delle vie entro quindici giorni, altrimenti saremmo stati pronti a far scattare le multe. il Comune, ovviamente, non può consentire di ripristinare malamente delle strade in precedenza in ottime condizioni”. L’assessore ha inoltre specificato che l’amministrazione, nel corso dell’ultimo anno, ha “provveduto ad asfaltare oltre dieci chilometri di strade tra il capoluogo e le frazioni, e molte altre verranno rifatte anche negli altri centri”.

La replica di Silvio Pisani

Se ad esporre l’interrogazione era stato Domenico Santoro, la controreplica è stata affidata al collega Silvio Pisani che si è detto parzialmente soddisfatto delle parole dell’assessore Russo e sulle barriere soffolte ha auspicato che si “segua fedelmente il masterplan della Regione Calabria perché manca tutta la zona del Fortino quindi non attendiamo di sollecitare un tratto alla volta ma tutto insieme”. Inoltre, l’esponente pentastellato ha sollecitato l’amministrazione comunale a porre rimedio alla situazione nei pressi della scuola di Bivona in ordine “alla presenza di oggetti che possono mettere a rischio l’incolumità dei bambini”.

