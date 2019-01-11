I volontari del Gruppo comunale di Mongiana in azione per rimuovere alberi caduti e liberare le strade dopo l’abbondante nevicata di stanotte

Continua senza sosta l’impegno delle squadre del Gruppo comunale volontari di Protezione Civile di Mongiana a causa dell’emergenza neve. Le squadre, al momento stanno monitorando il territorio e stanno prestando assistenza a numerosi automobilisti in difficoltà a causa delle abbondanti nevicate. Questa mattina si è reso necessario anche l’intervento per rimuovere un albero caduto sulla sede stradale oltre al supporto dei mezzi comunali per liberare le strade dalla neve. Gli interventi, sono coordinati dalla Sala operativa comunale del Centro polifunzionale di Protezione civile di Mongiana in costante contatto con l’Udp di Vibo Valentia e con la Sala operativa regionale della Protezione Civile Calabria. Sono 14 in totale i volontari operativi divisi in più squadre che si sono messi a disposizione (in modo completamente gratuito) per fronteggiare l’emergenza neve in supporto del Comune guidato dal sindaco Bruno Iorfida. Eventuali situazioni di particolare criticità potranno essere segnalate direttamente alla Sala operativa regionale della Protezione civile Calabria, attiva 24 ore su 24, al numero verde 800222211.