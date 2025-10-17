Attestati di vicinanza al giovane primo cittadino che si è visto recapitare un foglio con insulti e la foto della targa della sua auto. La presidente Anci Calabria: «Autorità garantiscano la sua sicurezza». Il segretario di +Europa Magi: «Si faccia piena luce»

La politica calabrese si stringe attorto al sindaco di Jonadi, Fabio Signoretta, destinatario nelle scorse ore di una lettera intimidatoria. Un foglio con la foto della sua targa e sotto un insulto: “Pezzo di…”: questo il messaggio infilato sotto la porta del suo ufficio, in Municipio. Un episodio inquietante su cui stanno indagando i carabinieri di Filandari, a cui il giovane primo cittadino si è rivolto per sporgere denuncia. Intanto arrivano gli attestati di vicinanza e solidarietà a Signoretta, da parte di colleghi e rappresentanti politici locali.

Anci Calabria: «Gesto inaccettabile»

Tra i primi a mostrarsi solidale con il sindaco di Jonadi, la presidente dell’Anci Calabria Rosaria Succurro, che parla di «gesto inaccettabile e inquietante, che offende l’intera comunità di Jonadi e il senso stesso delle istituzioni. Chi tenta di condizionare l’azione amministrativa con la paura deve sapere che troverà sempre un muro compatto di legalità e di democrazia». La presidente dell’Anci Calabria chiede che «le forze dell’ordine e le autorità competenti garantiscano la piena sicurezza personale e familiare del sindaco Signoretta, affinché – conclude – possa continuare il suo mandato con la necessaria serenità».

La solidarietà di Forza Italia Vibo e di Mangialavori

Piena solidarietà a Signoretta è stata espressa poi dal Coordinamento provinciale di Forza Italia Vibo Valentia: «Condanniamo fermamente ogni forma di violenza e minaccia nei confronti di chi lavora per il bene della comunità. Siamo certi che il sindaco Signoretta continuerà a svolgere il suo ruolo con la stessa determinazione, nella piena fiducia delle istituzioni e della legalità».

Vicinanza anche dal deputato vibonese e presidente della Commissione Bilancio della Camera, Giuseppe Mangialavori: «È inaccettabile che chi amministra debba fare i conti con gente che non conosce il linguaggio della democrazia ma solo quello della violenza e della prevaricazione. Sono certo che Signoretta non si lascerà intimidire e continuerà a lavorare nell'interesse della sua comunità».

Il messaggio di Magi, segretario di +Europa

«Solidarietà, vicinanza e massimo sostegno a Fabio Signoretta, sindaco di Jonadi e dirigente di +Europa, al quale e' stata recapitata una lettera con pesanti minacce: è il prezzo che si paga quando si fa politica in modo onesto in un territorio difficile come il Vibonese, senza mai abbassare la testa ma anzi volgendo lo sguardo al futuro della Calabria. Le autorità facciano piena luce sulla matrice di queste minacce, che non faranno arretrare di un passo la battaglia per la legalità di Fabio Signoretta, attorno al quale si stringe tutta la comunità di +Europa». Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

Papillo: «Al fianco di Signoretta»

Anche il segretario provinciale della Cisal e presidente del Gal Terre Vibonesi, Vitaliano Papillo, esprime ferma condanna per il vile atto intimidatorio subito dal sindaco di Jonadi: «Piena solidarietà a Fabio Signoretta e a tutta l’amministrazione comunale di Jonadi. Questi gesti codardi non piegheranno chi lavora con onestà e dedizione per il bene della propria comunità. Gli amministratori locali sono presidio di legalità e rappresentano lo Stato nelle comunità. Ogni attacco a loro è un attacco alla democrazia che va respinto con fermezza. La Cisal e il Gal Terre Vibonesi - conclude - sono al fianco del sindaco Signoretta, certi che continuerà a svolgere il suo mandato con la stessa determinazione e spirito di servizio».

Democratici e Riformisti per Vibo: «Ferma condanna»

Il gruppo dei Democratici e Riformisti per Vibo esprime «piena solidarietà e vicinanza al sindaco di Jonadi, Fabio Signoretta, per il vile atto intimidatorio subito. Condanniamo con fermezza ogni gesto volto a minare la serenità e la libertà di chi, con impegno e senso delle istituzioni, opera quotidianamente al servizio della comunità. La politica e le istituzioni devono rispondere con unità, fermezza e legalità di fronte a ogni forma di violenza o minaccia». Così in una nota Alessandra Grimaldi, a capo del gruppo consiliare al Comune di Vibo Valentia.

Tucci (M5s): «Signoretta non si faccia condizionare da gesti vili»

Sulla vicenda è intervenuto anche il deputato cinquestelle Riccardo Tucci: «Desidero esprimere la mia solidarietà e vicinanza al sindaco di Ionadi Fabio Signoretta destinatario in mattinata di una lettera contenente minacce. Esorto il sindaco a non farsi condizionare da questi gesti vili e a continuare la sua opera di guida della laboriosa comunità ionadese. Auspico al contempo che le autorità competenti facciano piena luce sulla vicenda, assicurando alla giustizia l'autore dell'intimidazione».

Solidarietà da Fp Cisl Magna Grecia

«La Fp Cisl Magna Grecia esprime piena solidarietà al sindaco di Jonadi, Fabio Signoretta, per il vile gesto intimidatorio di cui è stato vittima. Si tratta di un episodio grave e inaccettabile, che colpisce un amministratore giovane, punto di riferimento per la sua comunità». È quanto scrive Antonino D’Aloi, segretario generale Fp Cisl Magna Grecia. «Ogni tentativo di condizionare, con la paura o con la violenza, l’azione di chi lavora per la comunità è un attacco alla democrazia e alle istituzioni. Siamo certi che il sindaco Signoretta non si lascerà intimidire e che continuerà, con serietà e passione, insieme alla sua Amministrazione, il suo impegno per Jonadi».