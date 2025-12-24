La Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea rende noto che il presule è stato prima assistito allo Jazzolino di Vibo e poi trasferito nel capoluogo regionale. Comunità preoccupata: «Grazie per la vicinanza, ma evitate messaggi e telefonate»

Nel pomeriggio di ieri il vescovo della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, Attilio Nostro, «ha accusato un lieve malore ed è stato sottoposto ai primi accertamenti presso l’ospedale civile Jazzolino di Vibo Valentia». In seguito, «per ragioni esclusivamente prudenziali», si è reso necessario il trasferimento del presule in una struttura sanitaria di Catanzaro, dove i medici stanno effettuando ulteriori controlli clinici. È quanto rende noto l’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali, secondo il quale le condizioni di salute del vescovo sono costantemente monitorate e che, allo stato attuale, «non destano alcuna preoccupazione». Il percorso sanitario avviato, si precisa, rientra in una normale procedura di approfondimento, adottata per garantire la massima attenzione e tutela della salute.

Nel comunicato, la Diocesi esprime anche un sentito ringraziamento a quanti, in queste ore, stanno manifestando vicinanza e affetto nei confronti di mons. Nostro. Allo stesso tempo, viene rivolto un invito al popolo di Dio a sostenere il proprio pastore con la preghiera, «evitando per il momento l’invio di messaggi e telefonate», così da favorire un clima di riposo e serenità necessario al buon esito delle cure.

L’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali fa infine sapere che «ulteriori aggiornamenti saranno forniti nelle prossime ore», in base all’evolversi della situazione clinica.