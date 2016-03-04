Il forte vento di queste ore che sta colpendo la Calabria ha causato danni anche nel vibonese. Sulla strada statale 18, nei pressi di Contrada Silica, si è sradicato un albero cadendo in strada.

Il traffico risulta rallentato ma fortunatamente non si registrano danni a persone o cose.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, la Polizia municipale e i Carabinieri per rimettere in sicurezza l’area.