Lo smottamento, dovuto alle abbondanti piogge, ha causato la parziale invasione della carreggiata stradale. Sul posto vigili del fuoco e polizia

Un vecchio muro di contenimento in mattoni è crollato sotto il peso del terreno, appesantito dalle abbondanti piogge, lungo via Stefanaconi, all’ingresso di Vibo Valentia. Lo smottamento ha causato una parziale invasione della carreggiata in direzione Vibo. Sul posto per delimitare e mettere in sicurezza l’area sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando provinciale e una pattuglia di Polizia. Nessun particolare disagio per la circolazione stradale lungo la provinciale n. 15 Stefanaconi-Vibo, eccetto che nelle fasi di messa in sicurezza da parte dei vigili, quando si è verificato qualche rallentamento.



AGGIORNAMENTO 12.50: Il crollo ha interessato un terreno privato e sono stati gli stessi proprietari a liberare la parte di strada interessata dai detriti (come si può vedere dalla foto in basso).