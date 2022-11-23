Sabbia, detriti e fango hanno invaso alcune zone a ridosso del lungomare. Preoccupati i cittadini e i pescatori locali

Si fa la conta dei danni da maltempo anche a Briatico. Una mareggiata ha infatti danneggiato parte del litorale a ridosso del lungomare dove sabbia, fango e detriti hanno invaso il manto stradale. Parte della spiaggia è stata “risucchiata” dal mare in diversi punti. Ai disagi alla circolazione stradale in alcune zone si aggiungono i danni a diverse imbarcazioni dei pescatori locali. Il litorale di Briatico non è nuovo ai danni da maltempo. Negli scorsi anni, infatti, i cittadini hanno dovuto fare i conti con mareggiate ben superiori. Colpisce invece la fragilità di un territorio che alla prima vera ondata di maltempo alle porte dell’inverno si ritrova impreparato e alle prese con i problemi di sempre.