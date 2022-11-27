Squadre del gruppo comunale di Protezione civile a lavoro, sotto il coordinamento del Coc e in contatto con i vigili del fuoco del Comando di Vibo

Domenica impegnativa per il gruppo comunale di Protezione civile di Mongiana, a causa del maltempo che da diversi giorni sta interessando la zona e l’intero Vibonese. A partire dalla scorsa notte, infatti, tre squadre si sono attivate per far fronte ai danni causati in particolar modo dal forte vento. Nello specifico, gli uomini della Prociv di Mongiana si sono adoperati per rimuovere lampioni divelti dal vento e alberi caduti sulle sedi stradali, operando sotto il coordinamento del Centro operativa comunale del Comune di Mongiana e in costante contatto con i vigili del fuoco del Comando di Vibo Valentia. Squadre del gruppo di Mongiana, durante la mattinata, sono state poi impegnate in contrada Micone per rimuovere il tetto di un fabbricato che a causa del forte vento è precipitato su una strada comunale. Le squadre stanno inoltre garantendo il proprio supporto anche nei comuni limitrofi per rimuovere alberi caduti lungo le strade provinciali.

