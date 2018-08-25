Tutti gli articoli di Cronaca
«Come preannunciato dal bollettino emesso nella giornata di ieri dalla Protezione civile, l’intera fascia tirrenica compresa tra le province di Vibo Valentia e Reggio Calabria, è stata interessata nella notte da intense precipitazioni». A renderlo noto è il Dipartimento regionale di Protezione civile della Calabria che, nella stessa nota, preannuncia l’arrivo del dirigente Carlo Tansi nei territori di Nicotera e Joppolo, dove si sono verificate le maggiori criticità, «con numerosi allagamenti e dove alcuni nuclei familiari risultano bloccati nei piani superiori delle abitazioni». Il personale della Protezione civile regionale ed i volontari sono operativi dalle 3 di questa notte con tre pompe idrovore a supporto dei Comuni. «Su richiesta del dirigente – aggiunge la nota – sono state messe a disposizione da Calabria Verde due squadre operative. La linea ferroviaria tra Joppolo e Ricadi risulta interrotta. La Sala operativa regionale unica continua a monitorare l’evolversi della situazione».
