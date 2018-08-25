Nei luoghi già colpiti dall’alluvione di giugno si sta recando il dirigente della Protezione regionale civile Carlo Tansi. Interrotta anche la linea ferroviaria

«Come preannunciato dal bollettino emesso nella giornata di ieri dalla Protezione civile, l’intera fascia tirrenica compresa tra le province di Vibo Valentia e Reggio Calabria, è stata interessata nella notte da intense precipitazioni». A renderlo noto è il Dipartimento regionale di Protezione civile della Calabria che, nella stessa nota, preannuncia l’arrivo del dirigente Carlo Tansi nei territori di Nicotera e Joppolo, dove si sono verificate le maggiori criticità, «con numerosi allagamenti e dove alcuni nuclei familiari risultano bloccati nei piani superiori delle abitazioni». Il personale della Protezione civile regionale ed i volontari sono operativi dalle 3 di questa notte con tre pompe idrovore a supporto dei Comuni. «Su richiesta del dirigente – aggiunge la nota – sono state messe a disposizione da Calabria Verde due squadre operative. La linea ferroviaria tra Joppolo e Ricadi risulta interrotta. La Sala operativa regionale unica continua a monitorare l’evolversi della situazione».

