Le insistenti piogge e il forte vento che in queste ore stanno interessando il territorio di Vibo e provincia stanno provocando danni e disagi alla circolazione stradale.

In particolare, lungo la provinciale 15 tra Vibo e Stefanaconi si è registrata la caduta di alcuni massi dai terreni che sovrastano la trafficata arteria stradale. A poca distanza, un albero di mimosa, a causa delle forti raffiche, è precipitato sulla carreggiata. Traffico rallentato lungo il tratto stradale ma fortunatamente nessun ferito e nessun danno alle auto in transito.