Cunette, asfalto, barriere e segnaletica: la Provincia interviene sui punti più critici del tracciato tra le località Casa del Padre e San Leo, lungo la direttrice che porta verso il polo turistico di Tropea

Sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Sp 85 “Briatico-Zungri”, una delle principali arterie del comprensorio del Poro, fondamentale per i collegamenti tra l’entroterra e la fascia costiera vibonese. Gli interventi interessano il tratto compreso tra la località “Casa del Padre” e il centro abitato di San Leo, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di percorribilità e aumentare i livelli di sicurezza per automobilisti e residenti.

La strada provinciale rappresenta un collegamento strategico tra la Sp 17 e la Sp 95 per Tropea, attraversando i centri abitati di Zungri, Mandaradoni, Potenzoni, San Costantino e San Leo di Briatico. Proprio per la sua importanza nel sistema viario locale, l’amministrazione provinciale ha programmato una serie di opere mirate nei punti maggiormente critici del tracciato.

Nel dettaglio, i lavori prevedono «la pulizia delle cunette, la risagomatura del piano viabile, il rifacimento di tratti del manto stradale, la posa di barriere di sicurezza e il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale». Si tratta di interventi distribuiti lungo diversi segmenti della carreggiata e finalizzati a garantire una maggiore sicurezza della circolazione.

Come evidenziato nella nota diffusa dalla Provincia, «le opere interessano il tratto compreso tra la località “Casa del Padre” e il centro abitato di San Leo» e rientrano in un più ampio programma di manutenzione della rete viaria provinciale. L’obiettivo è quello di intervenire in maniera concreta sulle criticità presenti lungo l’arteria, migliorando la qualità della viabilità e riducendo i potenziali rischi per gli utenti della strada.

Particolare attenzione è stata riservata alle opere di protezione e alla segnaletica, elementi ritenuti essenziali per incrementare gli standard di sicurezza. In questo contesto, la Provincia sottolinea che si tratta di «interventi mirati e distribuiti lungo il tracciato, finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione nei punti maggiormente critici».

Secondo quanto evidenziato dall’ente, «l’insieme degli interventi realizzati e programmati rappresenta un importante passo avanti nel miglioramento delle condizioni di percorribilità e sicurezza della Sp 85», infrastruttura considerata strategica per i collegamenti tra i comuni del Poro e la costa tirrenica vibonese.

L’azione dell’amministrazione provinciale prosegue dunque lungo la direttrice della manutenzione e della riqualificazione delle infrastrutture esistenti. La nota ricorda infatti che «l’obiettivo dell’amministrazione provinciale, guidata dal presidente Corrado Antonio L’Andolina, è quello di proseguire, compatibilmente con le risorse disponibili, nel percorso di riqualificazione della rete viaria provinciale», con la finalità di «garantire standard sempre più elevati di sicurezza per cittadini».

Un intervento che punta quindi non solo a migliorare la percorribilità di una strada particolarmente utilizzata, ma anche a rafforzare la sicurezza dei collegamenti tra l’entroterra del Poro e uno dei principali poli turistici della provincia di Vibo Valentia.