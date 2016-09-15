Un trentaseienne senza precedenti è stato trovato in possesso di oltre 100 grammi di sostanza stupefacente e di 3200 euro in contanti. Fermato ad un posto di blocco ha tentato di darsi alla fuga spintonando i militari

I Carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia, nella nottata scorsa, hanno arrestato G. V., incensurato di 36 anni residente a Cessaniti. I Carabinieri della Stazione di Briatico, impegnati in un servizio perlustrativo notturno, hanno proceduto ad intimare l’alt ad una Volkswagen Golf condotta dall’uomo.

Lo stesso, apparso sin da subito molto nervoso, non appena ha capito che i militari avevano intenzione di perquisire la sua autovettura è sceso dalla macchina e dopo averli spintonati ha tentato di darsi alla fuga venendo però bloccato ed immobilizzato.

All’interno della vettura i carabinieri hanno rinvenuto, occultato sotto un sedile, un sacchetto in plastica contenente 105 grammi di marijuana. Le operazioni di perquisizione, proseguite con il supporto degli uomini della Stazione di Cessaniti, venivano estese all’abitazione del giovane dove gli uomini dell’Arma hanno rinvenuto ulteriori 5 dosi di marijuana a e una dose di hashish nonché 3.200 euro in banconote di piccolo taglio, considerati il provento dell’attività di spaccio.

L’uomo è stato poi condotto presso gli uffici del locale Comando dell’Arma e dichiarato in arresto. Ora si trova ai domiciliari in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.