Altre due persone segnalate invece alla Prefettura di Vibo Valentia al termine di alcuni controlli del territorio

Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Con questa accusa, la Squadra Mobile di Vibo Valentia ha tratto in arresto a Tropea Pasquale Russo, 27 anni, del luogo, al termine di una perquisizione domiciliare con l’impiego di un’unità cinofila del locale U.P.G. e S.P. e con l’ausilio di personale del posto di polizia di Tropea. In alcuni involucri di cellophane, i poliziotti hanno trovato 860 grammi di marijuana e da qui l’arresto e la sottoposizione al regime degli arresti domiciliari in attesa della convalida fissata per lunedì. Il ventisettenne è difeso dall’avvocato Carmine Pandullo. In altro controllo del territorio, sempre la polizia ha segnalato alla Prefettura altre due persone quali assuntori di marijuana per l’irrogazione di una sanzione amministrativa.

