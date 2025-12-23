Due persone col volto coperto da passamontagna e armati di pistola hanno compiuto una rapina a Paravati di Mileto ad un distributore di carburante. I due, secondo le prime ricostruzioni, avrebbero fatto irruzione nell'area del distributore, minacciando il personale in servizio e costringendolo a consegnare l'incasso. Uno dei malviventi avrebbe esploso un colpo d'arma da fuoco in aria. Quindi i rapinatori si sono dati alla fuga. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Gli investigatori stanno acquisendo testimonianze e visionando i sistemi di videosorveglianza della zona.