La vittima è una donna di Milano. L’esatta dinamica dello scontro nei pressi dello svincolo di Montalto Uffugo è al vaglio degli investigatori. Il traffico è stato rallentato per ore

Un incidente mortale si è verificato nella notte lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto che attraversa il territorio di Montalto Uffugo. A perdere la vita è stata una 40enne di Milano.

Secondo una prima ricostruzione, l'auto sulla quale la vittima viaggiava come passeggera avrebbe tamponato un altro veicolo per poi impattare contro un camion in transito. Il conducente dell'automobile a bordo della quale si trovava la vittima ha riportato ferite lievi ed è stato soccorso dal personale medico.

Le cause dell'incidente sono al vaglio della Polizia stradale, giunta sul posto per i rilievi tecnici. Presente anche personale dell'Anas e Vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area. L’episodio ha causato rallentamenti alla circolazione nel tratto interessato.