La Polizia di Stato ha sequestrato la salma di Domenica Mandaradoni (40 anni). Indagine interna dell'Asp.

Nuova morte sospetta all’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia. Ieri sera al Pronto Soccorso del nosocomio della città capoluogo di provincia è deceduta Domenica Mandaradoni (40 anni).

La signora sposata e con due figli piccoli già venerdì scorso era stata accompagnata al presidio ospedaliero cittadino perché presentava i sintomi classici dell’influenza virale: dolori allo stomaco, febbre, conati di vomito.

Nella giornata stessa era stata rimandata a casa. Lunedì le sue condizioni si sono aggravate. Quindi, nuovamente di corsa al Pronto Soccorso.

Appena effettuate le analisi del sangue la situazione è apparsa subito disperata. In serata il decesso. Il marito ha, pertanto, sporto denuncia alla Polizia di Stato che ha acquisito la cartella clinica, mentre l’Asp ha avviato un’indagine interna.