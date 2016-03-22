Tutti gli articoli di Cronaca
Nuova morte sospetta all’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia. Ieri sera al Pronto Soccorso del nosocomio della città capoluogo di provincia è deceduta Domenica Mandaradoni (40 anni).
La signora sposata e con due figli piccoli già venerdì scorso era stata accompagnata al presidio ospedaliero cittadino perché presentava i sintomi classici dell’influenza virale: dolori allo stomaco, febbre, conati di vomito.
Nella giornata stessa era stata rimandata a casa. Lunedì le sue condizioni si sono aggravate. Quindi, nuovamente di corsa al Pronto Soccorso.
Appena effettuate le analisi del sangue la situazione è apparsa subito disperata. In serata il decesso. Il marito ha, pertanto, sporto denuncia alla Polizia di Stato che ha acquisito la cartella clinica, mentre l’Asp ha avviato un’indagine interna.