Sigilli a beni per oltre 7 milioni di euro. Nell'ambito dell'operazione è stata sequestrata droga per un valore di 800 milioni di euro

È di 36 arresti e 4 tonnellate di cocaina sequestrate, il bilancio dell’operazione scattata all’alba tra le provincie di Reggio Calabria, Vibo Valentia, Bari, Napoli, Roma, Terni, Vicenza, Milano e Novara. Nel blitz arrestati narcotrafficanti internazionali e un funzionario dell’Agenzia delle dogane. Trecento militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica – Direzione distrettuale antimafia, diretta da Giovanni Bombardieri, stanno eseguendo – con il supporto di altri Reparti del Corpo, in 8 regioni- provvedimenti restrittivi della libertà personale, emessi dalla Sezione gip del Tribunale di Reggio Calabria, nei confronti di 36 soggetti (34 in carcere e 2 ai domiciliari) coinvolti in un traffico internazionale di sostanze stupefacenti aggravato dalla finalità di agevolare la ‘ndrangheta. [Continua in basso]



Contestualmente, sono in corso perquisizioni e sequestri per dare esecuzione a provvedimenti cautelari reali finalizzati alla confisca, anche per equivalente, di beni e disponibilità riconducibili ai membri dell’organizzazione, fino alla concorrenza dell’importo di oltre 7 milioni di euro, nonché dell’intero patrimonio aziendale di 2 imprese, attive nel settore dei trasporti ed utilizzate per il compimento degli illeciti.

L’operazione in rassegna costituisce l’epilogo di complesse indagini, nel cui ambito sono state sequestrate oltre 4 tonnellate di cocaina per un valore al dettaglio di circa 800 milioni di euro, condotte dal Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata (Gico) del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Reggio Calabria. I dettagli dell’operazione saranno resi noti nell’ambito di una conferenza stampa che si terrà alle ore 10.30 odierne presso il comando provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria alla presenza del procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri, e del procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo, nonché del comandante regionale, generale Guido Mario Geremia, del comandante provinciale, generale Maurizio Cintura, e del comandante del Nucleo Pef Reggio Calabria, Colonnello Mauro Silvari.

Gli indagati